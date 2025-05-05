SOLAR RETİNOPATİSİ (GÜNEŞ YANIĞI)

merhabalar şeflerim yaklaşık 1 ay önce başlayan sol gözümde merkezde odaklandığım yerde görme kaybı oluştu retina doktoru solar retinopatisi tanısı koydu ve kalıcı bir hasar olduğunu söyledi tedavisi yok bu sebepten dolayı dolayı dilim raporuna başvurmak istiyorum daha önce emniyet dilim raporu alan varmı yada bilgisi olan hangi dilim verebilir? yardımcı olursanız sevinirim

merhabalar şeflerim yaklaşık 1 ay önce başlayan sol gözümde merkezde odaklandığım yerde görme kaybı oluştu retina doktoru solar retinopatisi tanısı koydu ve kalıcı bir hasar olduğunu söyledi tedavisi yok bu sebepten dolayı dolayı dilim raporuna başvurmak istiyorum daha önce emniyet dilim raporu alan varmı yada bilgisi olan hangi dilim verebilir? yardımcı olursanız sevinirim