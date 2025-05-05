Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Mayıs 2025 19:27
Emniyette GİH (bilgisayar işletmeni)

Emniyet'te gih olup bilgisayar işletmeni olarak çalışanlar ne iş yapıyor.calisan arkadaşlar örnek verirse sevinirim .ayrıca izinleri sorun yapiyorlarmi?

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