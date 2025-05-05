Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Mayıs 2025 19:50
TMO da tayin

Arkadaşlar tayin işleri için aracı bulmak mecbur gibi birşey. sizce kimleri aracı edersem tayin kesin olur. hiçbir tanıdığım yok fikirlerinize açığım. yada süreç nasıl işlemeli

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