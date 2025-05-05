KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Mayıs 2025 20:00
TCDD 2025 temmuz KPSS ataması (bekleyen kardeşler ve fikir vermek isteyenler buraya)

2024 Önlisans RST ELEK. ELTR. TKNJ. mezunuyum. Tavsyeler nelerdir il olarak görev olarak, sizce alımda kaç kişi olur. Puan 72 beklemeli miyim?

Önüme çıkan farklı bakanlık inalarına başvurmalı mıyım ?

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