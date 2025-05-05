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Editörler : supporters.alex 10


05 Mayıs 2025 22:47
Süper Lig Tahmin Yarışması 35. Hafta

Maç Başlangıcı: 9 Mayıs 2025 Saat: 20:00

Gaziantep-Alanya

Konya-Rize

Sivas-Bodrum

Göztepe-Hatay

Kayseri-Antalya

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Eyüp-Kasımpaşa

Başakşehir-Fenerbahçe

Trabzon-Galatasaray

Beşiktaş-Adana demir

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Liverpool-Arsenal

Newcastle United-Chelsea

Barcelona-Real Madrid

Lazio-Juventus

Maç Skoru : Trabzon-Galatasaray

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