Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Mayıs 2025 00:57
temizlik personeli başka bölüme başvurabilir mi

sağlık bakanlığının işkur üzeri alımına başvurdum işbaşı yaparsam adalet bakanlığı alımına başvurabilir miyim yoksa bunda da istifa edip 1 yıl beklemem mi gerekiyor

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