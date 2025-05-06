KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mayıs 2025 02:39
Sosyal Çalışmacı Sağlık Bakanlığı 2025/4 Tercih

Sosyal Hizmet branş bazında sıralaması ilk 250'de olan arkadaşlarımızın olduğu bir telegram grubumuz var. Tercih yapmayı düşünen arkadaşlarımız bu başlık altında toplanalım.


sy9599
06 Mayıs 2025 02:41

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