Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Mayıs 2025 03:10
Üniversitede Makine Teknisyeni Ne İş Yapar

İstanbul üniversitesine atandım arşiv araştırması sürecindeyim.Ünüversitede makine teknisyeni olarak ne iş yapabilirim bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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