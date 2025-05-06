Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Mayıs 2025 08:39
Vakıfbank kredi vade sorunu

bddk güncelleme yaptı 250 bine kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilebilir diyor ama vakıfbank sky limiti kullanmak istediğimde 100 bini bile 24 ay vadeli vermiyor, genel bir durum mu bu


Hocass
Aday Memur
06 Mayıs 2025 09:08

İyi ki vermiyorlar 24 ay 8.300 ödüyorsun 36 ay olsa 7 kusur bu çok fark yaratmiyor


slm08
Daire Başkanı
06 Mayıs 2025 09:15

orası öyle hocam başka bankalarda çok daha uygun oranlarla daha uzun vadelerde çekebiliyorum ama maaş bankası sözde hiçbir avantajı da yok ben anlamadım neden bu bankayla çalışıyoruz

Hocass, 10 dk. önce

İyi ki vermiyorlar 24 ay 8.300 ödüyorsun 36 ay olsa 7 kusur bu çok fark yaratmiyor

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