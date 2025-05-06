Trafik kazası sonrası ehliyete el konulması

Merhaba arkadaşlar, geçen sene çift taraflı yaralamalı trafik kazası geçirdim, kaza gecirmis olduğum kavşakta ışıklandırmalardan dolayı sürekli kaza yaşanıyordu, maalesef bende ışığın yeşil yandığını görerek yol hakkının kendime ait olduğunu düşünerek geçtim, kamera kaydında orta kısımda bulunan ışığın yeşil yandığını gördüm kırmızı ışıkta geçmişim, karşı tarafta yolcu konumunda bulunan şahısta herhangi bir vücut bütünlüğünü bozan yaralanma kırık yoktu (dalak laserasyonu yazyordu aynı gün taburcu oldu ciddi boyutta olmadığı için, ancak dalak hayatı tehlike arz ettiği için o yazyordu raporda) ilk önce şikayetçi olmadılar sigortam araclarının (Broadway marka) parasını verdi sağ ön kapıda çökme vardı perte çıkmasını istediler, daha sonra benden 250 bin daha para istediler bende verecek durumum olmadığı için ve aracın değerini aldıkları için vermedim, tekrardan şikayetçi oldular, 2 hafta önce 20 bin adlı para cezası (24 ay taksitle)ve 4 aylığına ehliyetim alındı, 1.sorum; geçmişte sabıka kaydım bulunmuyor itiraz etsem HAGB alma ihtimalim var mı? 2. sorum; 4 aylık süreci istinaf etkiliyormu, trafikci arkadaşa sordum 24 ay taksit borcun bitince alınır ehliyetin o sürece kadar kullanabilirsin dedi, borcu şimdi toplu ödersen şimdi başlar süreç dedi? bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi
Merhaba arkadaşlar, geçen sene çift taraflı yaralamalı trafik kazası geçirdim, kaza gecirmis olduğum kavşakta ışıklandırmalardan dolayı sürekli kaza yaşanıyordu, maalesef bende ışığın yeşil yandığını görerek yol hakkının kendime ait olduğunu düşünerek geçtim, kamera kaydında orta kısımda bulunan ışığın yeşil yandığını gördüm kırmızı ışıkta geçmişim, karşı tarafta yolcu konumunda bulunan şahısta herhangi bir vücut bütünlüğünü bozan yaralanma kırık yoktu (dalak laserasyonu yazyordu aynı gün taburcu oldu ciddi boyutta olmadığı için, ancak dalak hayatı tehlike arz ettiği için o yazyordu raporda) ilk önce şikayetçi olmadılar sigortam araclarının (Broadway marka) parasını verdi sağ ön kapıda çökme vardı perte çıkmasını istediler, daha sonra benden 250 bin daha para istediler bende verecek durumum olmadığı için ve aracın değerini aldıkları için vermedim, tekrardan şikayetçi oldular, 2 hafta önce 20 bin adlı para cezası (24 ay taksitle)ve 4 aylığına ehliyetim alındı, 1.sorum; geçmişte sabıka kaydım bulunmuyor itiraz etsem HAGB alma ihtimalim var mı? 2. sorum; 4 aylık süreci istinaf etkiliyormu, trafikci arkadaşa sordum 24 ay taksit borcun bitince alınır ehliyetin o sürece kadar kullanabilirsin dedi, borcu şimdi toplu ödersen şimdi başlar süreç dedi? bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi