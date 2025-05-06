Trafik kazası sonrası ehliyete el konulması

size cevap vermeyecegim istediginiz kadar yazın, bu platform da herkes istediği soruyu soruyor düzgünce bir şey sordum ve sorduğum soruda gizlilik esasına dayalı birşey olduğunu düşünmüyorum, daha fazla yapmazsanız sevinirim.

size cevap vermeyecegim istediginiz kadar yazın, bu platform da herkes istediği soruyu soruyor düzgünce bir şey sordum ve sorduğum soruda gizlilik esasına dayalı birşey olduğunu düşünmüyorum, daha fazla yapmazsanız sevinirim.