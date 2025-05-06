Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2025 09:24
Trafik kazası sonrası ehliyete el konulması

Merhaba arkadaşlar, geçen sene çift taraflı yaralamalı trafik kazası geçirdim, kaza gecirmis olduğum kavşakta ışıklandırmalardan dolayı sürekli kaza yaşanıyordu, maalesef bende ışığın yeşil yandığını görerek yol hakkının kendime ait olduğunu düşünerek geçtim, kamera kaydında orta kısımda bulunan ışığın yeşil yandığını gördüm kırmızı ışıkta geçmişim, karşı tarafta yolcu konumunda bulunan şahısta herhangi bir vücut bütünlüğünü bozan yaralanma kırık yoktu (dalak laserasyonu yazyordu aynı gün taburcu oldu ciddi boyutta olmadığı için, ancak dalak hayatı tehlike arz ettiği için o yazyordu raporda) ilk önce şikayetçi olmadılar sigortam araclarının (Broadway marka) parasını verdi sağ ön kapıda çökme vardı perte çıkmasını istediler, daha sonra benden 250 bin daha para istediler bende verecek durumum olmadığı için ve aracın değerini aldıkları için vermedim, tekrardan şikayetçi oldular, 2 hafta önce 20 bin adlı para cezası (24 ay taksitle)ve 4 aylığına ehliyetim alındı, 1.sorum; geçmişte sabıka kaydım bulunmuyor itiraz etsem HAGB alma ihtimalim var mı? 2. sorum; 4 aylık süreci istinaf etkiliyormu, trafikci arkadaşa sordum 24 ay taksit borcun bitince alınır ehliyetin o sürece kadar kullanabilirsin dedi, borcu şimdi toplu ödersen şimdi başlar süreç dedi? bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi


Mazikalbimdeyaradir
Şef
06 Mayıs 2025 09:27

Burası egm formu vatandaşa danışmanlık yapma yeri değil.danismanlik ücretini ver avukata sor


nisa.cennet
Aday Memur
06 Mayıs 2025 09:27
Polis memuruyum bende ancak bu konuda bilgiye sahip değilim, bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

nisa.cennet
Aday Memur
06 Mayıs 2025 09:28

18. dönem polis memuruyum, bilginiz yoksa yazmayabilirin terslemenize gerek yok

Mazikalbimdeyaradir, 3 saat önce

Burası egm formu vatandaşa danışmanlık yapma yeri değil.danismanlik ücretini ver avukata sor


Mazikalbimdeyaradir
Şef
06 Mayıs 2025 09:29

Polis memuru buraya böyle bisey yazmaz.git avukata sor

nisa.cennet, 3 saat önce
Polis memuruyum bende ancak bu konuda bilgiye sahip değilim, bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

Mazikalbimdeyaradir
Şef
06 Mayıs 2025 09:35

Vatandaşa danışmanlık yapmıyoruz,polis sen gidersin her türlü zaten bunun cevabını öğrenirsin

nisa.cennet, 3 saat önce

18. dönem polis memuruyum, bilginiz yoksa yazmayabilirin terslemenize gerek yok


nisa.cennet
Aday Memur
06 Mayıs 2025 09:38
size cevap vermeyecegim istediginiz kadar yazın, bu platform da herkes istediği soruyu soruyor düzgünce bir şey sordum ve sorduğum soruda gizlilik esasına dayalı birşey olduğunu düşünmüyorum, daha fazla yapmazsanız sevinirim.
Mazikalbimdeyaradir, 3 saat önce

Vatandaşa danışmanlık yapmıyoruz,polis sen gidersin her türlü zaten bunun cevabını öğrenirsin


AdaletKalmadı
Aday Memur
06 Mayıs 2025 10:34
Ehliyetin alınması işlemi para cezasının (taksit vs) bitiminde başlıyor diye biliyorum daha net bilgisi olan varsa yardımcı olacaktır. Cevap yazan kişiye aldırış etmeyin sabah sabah takılacak yer arıyor galiba. Kimse bişey sormasın o zaman buraya tüm meslektaşlar soracağı sorunun cevabını dışarıda sorarakta öğrenir onun mantığına göre.

nisa.cennet
Aday Memur
06 Mayıs 2025 10:59
teşekkür ederim
AdaletKalmadı, 2 saat önce
Ehliyetin alınması işlemi para cezasının (taksit vs) bitiminde başlıyor diye biliyorum daha net bilgisi olan varsa yardımcı olacaktır. Cevap yazan kişiye aldırış etmeyin sabah sabah takılacak yer arıyor galiba. Kimse bişey sormasın o zaman buraya tüm meslektaşlar soracağı sorunun cevabını dışarıda sorarakta öğrenir onun mantığına göre.
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