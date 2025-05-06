Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Mayıs 2025 09:50
Memura verilen birden fazla iş yükü

Devlet memuruna birden fazla iş yükü verilebilir mi? Örn: Çalıştığı kurumda hem personel hem de muhasebe işleri verilebilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Mayıs 2025 10:14

Verilebilir. Hem personel hem öğrenci işlerini yapmışlığım var zamanında. Personel yetersizliği gibi durumlar buna sebep olabiliyor. Memura ikinci bir görev verilemez gibi bir şey söyleyecekseniz bu genelde memura bulunduğu kadrodan farklı bir görev verilemeyeceğine dair bir dayanak. Yani size memurken hizmetli görevi verilemeyeceği ya da teknisyene bunun yanında memur işleri de yaptırılamayacağı gibi.

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