Memura verilen birden fazla iş yükü

Devlet memuruna birden fazla iş yükü verilebilir mi? Örn: Çalıştığı kurumda hem personel hem de muhasebe işleri verilebilir mi?
Verilebilir. Hem personel hem öğrenci işlerini yapmışlığım var zamanında. Personel yetersizliği gibi durumlar buna sebep olabiliyor. Memura ikinci bir görev verilemez gibi bir şey söyleyecekseniz bu genelde memura bulunduğu kadrodan farklı bir görev verilemeyeceğine dair bir dayanak. Yani size memurken hizmetli görevi verilemeyeceği ya da teknisyene bunun yanında memur işleri de yaptırılamayacağı gibi.