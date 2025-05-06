Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Mayıs 2025 10:43
Karayolları Kurum içi yer değişikliği bilgi platformu

Merhabalar

Karayollarında çalışan ve yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlar

Ben Karayolları İstanbul 1. Bölge de inşaat mühendisi olarak çalışıyorum

Özellikle tekniker ve mühendis ihtiyacı olan başta merkez şube olmak üzere şubelerimizde teknik personel ihtiyacı vardır.

Merkez şubede çalışmak isteyen arkadaşlara LOJMAN konusunda yardımcı olunacaktır.

Etrafınızda İstanbul a gelmek isteyen ve lojmanda kalmak isteyen teknik personel varsa benimle iletişime geçebilir.

İyi günler dilerim


Ulaştırma.trafik
Aday Memur
06 Mayıs 2025 12:09
şefim merkez şube gop bakım işletmemi yoksa mimarsinan şube mi?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar İşletmenliği Teknik Hizmetler Sınıfı Olmalıdır2008 Sonrası Memur İstifa Memura verilen birden fazla iş yüküKarayolları Kurum içi yer değişikliği bilgi platformu

Sözlük

ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında 9 cozutmak 1 samimiyetsiz samimiler 1 1982 de Abd de universite sınavında çıkan çember sorusu 3 Nesrin cavadzade 5 Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 2 supporters 6 günün sözü 3 Proanemon 1 ustanın ne zaman geleceği sorunsalı 5

Son Haberler

Kapıkule'de otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi5G ile Gerçek Zamanlı Konser Deneyimi!GSB yurtlarından 10 milyon öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldıOtogaz'dan Sonra Motorine de İndirim GeliyorBayburt mayısta karla mücadele ediyor

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?