Karayolları Kurum içi yer değişikliği bilgi platformu

Merhabalar
Karayollarında çalışan ve yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlar
Ben Karayolları İstanbul 1. Bölge de inşaat mühendisi olarak çalışıyorum
Özellikle tekniker ve mühendis ihtiyacı olan başta merkez şube olmak üzere şubelerimizde teknik personel ihtiyacı vardır.
Merkez şubede çalışmak isteyen arkadaşlara LOJMAN konusunda yardımcı olunacaktır.
Etrafınızda İstanbul a gelmek isteyen ve lojmanda kalmak isteyen teknik personel varsa benimle iletişime geçebilir.
İyi günler dilerim
Merhabalar
Karayollarında çalışan ve yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlar
Ben Karayolları İstanbul 1. Bölge de inşaat mühendisi olarak çalışıyorum
Özellikle tekniker ve mühendis ihtiyacı olan başta merkez şube olmak üzere şubelerimizde teknik personel ihtiyacı vardır.
Merkez şubede çalışmak isteyen arkadaşlara LOJMAN konusunda yardımcı olunacaktır.
Etrafınızda İstanbul a gelmek isteyen ve lojmanda kalmak isteyen teknik personel varsa benimle iletişime geçebilir.
İyi günler dilerim