Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2025 11:12
İstirahat raporunun usul ve fenne sevki

Rahatsızlığım nedeniyle 2 gün rapor aldım aile hekiminden, bu Rahatsızlığım nedeniyle daha önce ameliyat da oldum ama geçmedi, şuan hastalığım devam ediyor ilçe müdürü raporu imzalamayip beni usul fene sev ediyor, ben de hasta olduğum için gelemeyecegimi iş başı yaptığımda gideceğimi söyledim soruşturma açacakmış, başından geçen bana yol gosterebilecek kimse var mı?


Srkan112
Memur
06 Mayıs 2025 11:50
Kardeşim malesef ki gitmek zorundasın. Ama işi zora sokabilirsin. Emniyete gidip tebliği imzalamak zorunda değilsin. Eve getirsinler tebliğ etsinler. Tebliğ ettikleri günün ardından hakem hastaneye müracaat etmek zorundasın. Yani bugün tebliğ ederlerse yarın hastaneye gidip giriş yaparsın, ikindiden sonra git evraklarını baş hekimliğe ver. İlgili doktor usulen neyden aldıysan ona bakar, ilaç varsa sorar, zaten %90 raporun bozulmaz. Hastaneden çıkar evine gidersin. Artık kaç gün sonra sonuç emniyete gider Allah bilir. Bir hafta mı sürer üç gün mü sürer. Yani diyeceğim o ki hakeme gitmekten korkma. Sevk etmesi kanuni bir hak ona birşey diyemezsin. Gitmekmde zorundasın. Senin yapacağın ben hastayım getirin tebliği evde imzalayyım de, sonra ki gün sallana sallana hastaneye git. Diyelim raporunu bozdu zayıf bir ihtimal, o zaman da hiç birşey olmaz, heyet sonucu çıkana kadar sen raporlu sayılıyorsun. Ordan birşey yapamazlar sana. Götleri yerde doktor hakkında sağlık müdürlüğünde ihbar da bulunurlar usulsuz rapor hazırlamaktan.. Bunu yapacak müdür de yok. Onların erkekliği memurlara. Soracağın birşey olursa yaz. Defalarca rapor aldım uğraştım bunlarla. Ayrıca seni ikinci kez aynı hastalıktan hakeme sevk edemez aklında olsun. Yönetmeliği de oku mutlaka
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