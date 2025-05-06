İstirahat raporunun usul ve fenne sevki

Kardeşim malesef ki gitmek zorundasın. Ama işi zora sokabilirsin. Emniyete gidip tebliği imzalamak zorunda değilsin. Eve getirsinler tebliğ etsinler. Tebliğ ettikleri günün ardından hakem hastaneye müracaat etmek zorundasın. Yani bugün tebliğ ederlerse yarın hastaneye gidip giriş yaparsın, ikindiden sonra git evraklarını baş hekimliğe ver. İlgili doktor usulen neyden aldıysan ona bakar, ilaç varsa sorar, zaten %90 raporun bozulmaz. Hastaneden çıkar evine gidersin. Artık kaç gün sonra sonuç emniyete gider Allah bilir. Bir hafta mı sürer üç gün mü sürer. Yani diyeceğim o ki hakeme gitmekten korkma. Sevk etmesi kanuni bir hak ona birşey diyemezsin. Gitmekmde zorundasın. Senin yapacağın ben hastayım getirin tebliği evde imzalayyım de, sonra ki gün sallana sallana hastaneye git. Diyelim raporunu bozdu zayıf bir ihtimal, o zaman da hiç birşey olmaz, heyet sonucu çıkana kadar sen raporlu sayılıyorsun. Ordan birşey yapamazlar sana. Götleri yerde doktor hakkında sağlık müdürlüğünde ihbar da bulunurlar usulsuz rapor hazırlamaktan.. Bunu yapacak müdür de yok. Onların erkekliği memurlara. Soracağın birşey olursa yaz. Defalarca rapor aldım uğraştım bunlarla. Ayrıca seni ikinci kez aynı hastalıktan hakeme sevk edemez aklında olsun. Yönetmeliği de oku mutlaka

Kardeşim malesef ki gitmek zorundasın. Ama işi zora sokabilirsin. Emniyete gidip tebliği imzalamak zorunda değilsin. Eve getirsinler tebliğ etsinler. Tebliğ ettikleri günün ardından hakem hastaneye müracaat etmek zorundasın. Yani bugün tebliğ ederlerse yarın hastaneye gidip giriş yaparsın, ikindiden sonra git evraklarını baş hekimliğe ver. İlgili doktor usulen neyden aldıysan ona bakar, ilaç varsa sorar, zaten %90 raporun bozulmaz. Hastaneden çıkar evine gidersin. Artık kaç gün sonra sonuç emniyete gider Allah bilir. Bir hafta mı sürer üç gün mü sürer. Yani diyeceğim o ki hakeme gitmekten korkma. Sevk etmesi kanuni bir hak ona birşey diyemezsin. Gitmekmde zorundasın. Senin yapacağın ben hastayım getirin tebliği evde imzalayyım de, sonra ki gün sallana sallana hastaneye git. Diyelim raporunu bozdu zayıf bir ihtimal, o zaman da hiç birşey olmaz, heyet sonucu çıkana kadar sen raporlu sayılıyorsun. Ordan birşey yapamazlar sana. Götleri yerde doktor hakkında sağlık müdürlüğünde ihbar da bulunurlar usulsuz rapor hazırlamaktan.. Bunu yapacak müdür de yok. Onların erkekliği memurlara. Soracağın birşey olursa yaz. Defalarca rapor aldım uğraştım bunlarla. Ayrıca seni ikinci kez aynı hastalıktan hakeme sevk edemez aklında olsun. Yönetmeliği de oku mutlaka