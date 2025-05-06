Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2025 13:45
TPAO 2024-2025 Mülakatları

Merhaba, TPAO Şırnak-Batman önlisans ve Merkez-Tasra Lisans alımları için mülakatlar yapıldı. Aralık ve Ocak ayında yapılan mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. İnsan kaynakları telefonlara bakmiyor. Bu konuda bilgisi olan veya insan kaynaklarına ulaşıp bilgi alabilen var mı ?

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerTPAO servis görevlisi b maaş ve çalışma şartlarıSağlık Bakanlığı temizlik personeli işçi maaşları ortalama ne kadar?

Sözlük

Mn radyo 16 1982 de Abd de universite sınavında çıkan çember sorusu 3 Sevgi dili 1 samimiyetsiz samimiler 1 olmazsa olmazınız nedir? 1 Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 3 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 4 Proanemon 1 gubuz 1 ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında 9

Son Haberler

Hastaneye giderken hastanelik oluyorlar!Dolar 38,60 TL'ye yükseldi16 Yaşındaki Lise Öğrencisinden Dürüstlük Dersi!Altının kilogram fiyatı 4 milyon 242 bin liraya yükseldiMutfakta Uzun Ömürlü Şıklık: Mükemmel Dolabı Seçmenin İnce Ayrıntıları

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?