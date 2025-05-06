Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2025 14:12
Kitlerde Tayin

Arkadaşlar Kitlerde tayin hakkı sadece bir başka Kite mi oluyor 657?ye tabi bir kuruma tayin mümkün müdür?

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