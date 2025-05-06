Kitlerde Tayin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 3 travma 1 insanları ölçme yöntemleri 2 Hangi Atasözünü tersten yazınca daha anlamlı olurdu? 1 hayatı sorgulamak 1 en sık tekrarladığınız cümleler 2 ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında 9 samimiyetsiz samimiler 1 En sevdiğiniz peynir 1 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 7