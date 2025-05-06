Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2025 14:28
2002 mart - 2003 Temmuz dönemi yedek subay öğretmenlik yapanların kayıt bilgileri

Herkese iyi forumlar diliyorum,

Yedek subay askerlik süresi başlıkta bahsettiğim dönemden sonra olan arkadaşlar 16 aydan daha kısa yapmıştı. Fakat görüyorum ki, bizim dönem kayıtları da 12 aya göre yazılmış bazı kayıtlarda.

Hizmet süremizin doğru hesaplanması için buna dikkat etmek gerekiyor.

Yani, Burdur'da geçen acemilik süresinden sonra, görev yerlerine ( görev yaptıkları okullara ) gittikten sonra terhise kadar geçen sürelerin hizmet süremize sayılması gerekiyordu. Ranza arkadaşımın, ev arkadaşımın ve benim sürem yanlış.

Kayıtları doğru arkadaşlar var mı?

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