Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2025 14:40
Proje okulu kararnameleri ne zaman gelir?
İl, ilçe ya da kurumuna kararnamesi gelen var mı? Geçen yıl ilişik kesme tarihinden yaklaşık bir hafta - on gün önce gelmiş sanırım. Bu sene de öyle mi olacak? Zira bazı öğretmen sosyal medya hesapları ile geldi ama kurumlara gelmesine henüz var yazmış, bana doğru gibi gelmedi. İl belirtirseniz sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Ek ders yattı mıÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Öğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Alan DeğişikliğiNisan ayı enflasyonu kaç olurDilekçenin işleme konması6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarÖğretmenlerin İl İçi Tayin Başvuruları ErtelendiYKS sınav görevi iptali

Sözlük

Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 3 travma 1 insanları ölçme yöntemleri 2 Hangi Atasözünü tersten yazınca daha anlamlı olurdu? 1 hayatı sorgulamak 1 en sık tekrarladığınız cümleler 2 ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında 9 samimiyetsiz samimiler 1 En sevdiğiniz peynir 1 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 7

Son Haberler

Erdoğan: Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren gazeteci olmazTarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!Vakıf Üniversitelerinin Keyfe Keder İşleri Adayları Mağdur Ediyor!İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!AK Parti MKYK Üyesi Ataş Kaza Yaptı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?