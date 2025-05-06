Proje okulu kararnameleri ne zaman gelir?

İl, ilçe ya da kurumuna kararnamesi gelen var mı? Geçen yıl ilişik kesme tarihinden yaklaşık bir hafta - on gün önce gelmiş sanırım. Bu sene de öyle mi olacak? Zira bazı öğretmen sosyal medya hesapları ile geldi ama kurumlara gelmesine henüz var yazmış, bana doğru gibi gelmedi. İl belirtirseniz sevinirim.

İl, ilçe ya da kurumuna kararnamesi gelen var mı? Geçen yıl ilişik kesme tarihinden yaklaşık bir hafta - on gün önce gelmiş sanırım. Bu sene de öyle mi olacak? Zira bazı öğretmen sosyal medya hesapları ile geldi ama kurumlara gelmesine henüz var yazmış, bana doğru gibi gelmedi. İl belirtirseniz sevinirim.