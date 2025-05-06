Şehir Plancıları, Mimarlar, Mühendisler | ÇŞB Taşra Alımları

Merhaba,

Bildiğim kadarıyla, 2024 KPSS puanlarıyla şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı?nın taşra teşkilatına (il müdürlüklerine) yönelik mühendis, mimar veya şehir plancısı pozisyonlarında bir alım yapılmadı. Kaçırdığım bir ilan olduysa düzeltmenizi rica ederim.

2024 KPSS puanları, 2026 sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak. Ancak önümüzdeki dönemde bu puanlarla taşrada bir alım yapılması bekleniyor mu?

Yoksa şimdiden 2026 KPSS için çalışmalara başlamak mı gerekir?

Bu konuda bilgi, duyum veya öngörüsü olanların görüşlerini paylaşması faydalı olacaktır.

İyi çalışmalar, hepimize kolay gelsin.