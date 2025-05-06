Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Mayıs 2025 15:28
İl içi tayin başhemşire

Bugün il içi tayin başvurusunda bulundum tayin dilekçenin altına başhemşire personel ihtiyacımızdan dolayı yerine biri verilmek şartıyla uygundur yazdı tayinimi zora sokar mı ?

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