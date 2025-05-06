KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Mayıs 2025 16:29
kamu inşaat mühendisi alımı olur mu?
arkadaşlar merhaba ilerleyen süreçlerde inşaat mühendisi alımı olur mu sizce? yılbaşından sonra bıçak kesiği gibi alımlar bitti neredeyse.

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