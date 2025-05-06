Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Mayıs 2025 16:37
Sözleşmeli personel yer değişikliği

Eşim üniversitede araştırma görevlisi ben diyetisyenim sağlık bakanlığı atamasıyla atandıktan sonra eşimin bulunduğu ile tayin almam 1 yılın sonunda kesin mi

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