Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2025 16:41
Araştırma görevliliğinden memurluğa?

Hocalarım herkese merhaba, bu senenin başında uğruna çok çalışıp emekler verdiğim araştırma görevliliğini kazandım ve bir devlet üniversitesinde işe başladım. Bir yandan Ales yds çalışırken bir yandan da olur da kadro ilanı gelmez veya gelse bile torpile kurban giderim korkusuyla 2024 kpss lisansa da hazırlandım ve 90 puan aldım. Çok şükür gönlümden geçen oldu ama memnun değilim. Lisansüstü eğitimimin devam ettiği dışında bir okuldayım ve hocaların tavrı benim aldığım eğitimi, okulumu aşağılar nitelikte. Çalışmaktan gocunmuyorum yanlış anlaşılma olmasın ama araştırma görevliliğini bölümün ve fakültenin angarya, ayak işlerini yapan kişi olarak da beklemiyordum. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bunun yanında 50d meselesi de kafamı karıştırıyor. kpss'den aldığım puan 2026'ya kadar geçerli ve aldığım puanla dhmi, tcdd, teiaş,eüaş gibi arş. görevlisine yakın veya daha yüksek maaş veren kurumlara atanma ihtimalim var. Ama bunu yaparsam başta ailem olmak üzere çevremin tepkisinden de korkuyorum. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?


E.Kayı Han
Editor
06 Mayıs 2025 16:44

Yaptığın işten keyif almıyorsan, mutlu değilsen yapma derim başka da bir şey demem.

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