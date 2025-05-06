Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2025 16:55
Sendika Tavsiyesi!?

Sendika üyesi olmay istemiyorum ama bazen şartlar üye olmaya itiyor. Şu ana kadar doğru bir sendika bulamadım, hepsi vaat veriyor ama vakit gelince vaatleri boş çıkıyor. Hem vaatlerinde az da olsa yerine getirebilen, hem de kültürel inanç konusunda aktif olan ve bu konuda sıkıntı yaşadığında arka çıkabilecek bir sendika var mı? İşe yaramazsa da en azından kültür inanç devlet bekası konusunda enerji bir sen tavsiye eden olmuştu


OrhBy
Aday Memur
06 Mayıs 2025 16:55

Forumdaki bilgiler eski veya yeterli olmadığı için maalesef, bu yüzden konu açtım

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