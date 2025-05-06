Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Mayıs 2025 17:50
Çorlu Çerkezköy Gemlik Gürsu Kestel İnegöl Döşemealtı Kepez Serik Bergama Devlet Hastaneleri

Ayrı ayrı konular açmak yerine tek konuda sormak istedim Bu hastanelerde çalışanlar hastane ve ilçe hakkında bilgi verir misiniz Yaşanabilecek yerler mi? Hastane çalışma şartları nasıldır?

Çorlu ,Çerkezköy ,Gemlik ,Gürsu, Kestel ,İnegöl ,Döşemealtı ,Kepez ,Serik, Bergama Devlet Hastaneleri


Anginapektoriss
Aday Memur
06 Mayıs 2025 18:16
Çorlu çok yoğun bir hastane ilçe gibi düşünme kalabalık bir ilçe haliyle hastanesine de yansıyor

dolomedes
Aday Memur
06 Mayıs 2025 19:16

teşekkür ederim bergama hakkında fikriniz var mıydı

Anginapektoriss, 1 saat önce
Çorlu çok yoğun bir hastane ilçe gibi düşünme kalabalık bir ilçe haliyle hastanesine de yansıyor
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