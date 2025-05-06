Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Mayıs 2025 19:14
Sözleşmeli Bir Personelin Sessiz Mücadelesi
Selam dostlar, Bir süredir x kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum. Kadrom teknik hizmetlerde yer alıyor fakat uzun zamandır idari nitelikli işlerle meşguldüm. Şimdi ise yeni bir değişim belirsizlik süreci içindeyim birimim değişiyor Müdürün kararıyla mevcut görev yerimden alınıp başka bir şefliğe yönlendirildim. Bu yeni birimde teknik içerikli işler görünürde daha fazla olsa da, gerçek tablo farklı. Şu an için işin belki %40'ı kadromla örtüşüyor, geri kalanıysa yine tanımıma uzak sorumluluklar. Bu değişim süreci, özellikle de iş yükünün kurum içinde oldukça adaletsiz dağılması, beni ciddi anlamda yoruyor. Fiziksel yorgunluk bir yana, mental olarak da fazlasıyla tüketici. Kadroya geçiş umuduyla beklediğim bu dönemde, süreci nasıl daha sağlıklı ve bilinçli yönetebilirim? Benzer şeyleri yaşamış ya da önerisi olan arkadaşlardan fikir almak isterim. Şimdiden teşekkür ederim, yorumlarınızı önemsiyorum.

Çok Yazılan Konular

2020 yılında sınavsız Astsubaylıktan zabıta memurluğuna geçiş hk.Adem atacan mı, Ali yalçın mı hangisi daha doğruyu konuşuyorÜniversitede Sözleşmeli Teknisyen Memur MaaşıÜniversitede Makine Teknisyeni Ne İş YaparÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuMahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıÇapraz tayin yönetmeliği geliyorÜniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekÜniversiteler Arası Karşılıklı Nakil Süreci: Gerçek Bir Çözüm mü, Sınırlı Bir Adım mı?Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) İdari Personelin Yer Değiştirme Talebi İçin Ortak Dilekçe Çağrısı

Sözlük

Mn radyo 16 Kardelenhuzur 1 hak bildiğin yolda yalnız olsan da yürüyeceksin 1 mübalağa 2 kullanılmak 1 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 2 crops35 5 Doddik 10 Hangi Atasözünü tersten yazınca daha anlamlı olurdu? 1 hıdırellez 1

Son Haberler

Kasksız yolcu, uygulama yapan valiye yakalandıAtama alanı değiştirilen ve alanı bazı alanlarla birleştirilen öğretmenler alanlarını kendileri belirleyecekBazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecekTCMB: Enerji ve Temel Mal Enflasyonu YükseldiBeşiktaş Başkanlık Seçimi: İki Aday Yarışacak

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?