Sözleşmeli Bir Personelin Sessiz Mücadelesi

Selam dostlar, Bir süredir x kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum. Kadrom teknik hizmetlerde yer alıyor fakat uzun zamandır idari nitelikli işlerle meşguldüm. Şimdi ise yeni bir değişim belirsizlik süreci içindeyim birimim değişiyor Müdürün kararıyla mevcut görev yerimden alınıp başka bir şefliğe yönlendirildim. Bu yeni birimde teknik içerikli işler görünürde daha fazla olsa da, gerçek tablo farklı. Şu an için işin belki %40'ı kadromla örtüşüyor, geri kalanıysa yine tanımıma uzak sorumluluklar. Bu değişim süreci, özellikle de iş yükünün kurum içinde oldukça adaletsiz dağılması, beni ciddi anlamda yoruyor. Fiziksel yorgunluk bir yana, mental olarak da fazlasıyla tüketici. Kadroya geçiş umuduyla beklediğim bu dönemde, süreci nasıl daha sağlıklı ve bilinçli yönetebilirim? Benzer şeyleri yaşamış ya da önerisi olan arkadaşlardan fikir almak isterim. Şimdiden teşekkür ederim, yorumlarınızı önemsiyorum.

Selam dostlar, Bir süredir x kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum. Kadrom teknik hizmetlerde yer alıyor fakat uzun zamandır idari nitelikli işlerle meşguldüm. Şimdi ise yeni bir değişim belirsizlik süreci içindeyim birimim değişiyor Müdürün kararıyla mevcut görev yerimden alınıp başka bir şefliğe yönlendirildim. Bu yeni birimde teknik içerikli işler görünürde daha fazla olsa da, gerçek tablo farklı. Şu an için işin belki %40'ı kadromla örtüşüyor, geri kalanıysa yine tanımıma uzak sorumluluklar. Bu değişim süreci, özellikle de iş yükünün kurum içinde oldukça adaletsiz dağılması, beni ciddi anlamda yoruyor. Fiziksel yorgunluk bir yana, mental olarak da fazlasıyla tüketici. Kadroya geçiş umuduyla beklediğim bu dönemde, süreci nasıl daha sağlıklı ve bilinçli yönetebilirim? Benzer şeyleri yaşamış ya da önerisi olan arkadaşlardan fikir almak isterim. Şimdiden teşekkür ederim, yorumlarınızı önemsiyorum.