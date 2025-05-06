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Editörler : Changes


06 Mayıs 2025 19:19
2025 MBSTS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı?nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM?nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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