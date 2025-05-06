Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2025 19:32
Teknisyenler için en güzel kurum?

Memuriyet sistemine ve kurumlara çok aşina değilim. İyi bir puanla elektrik - elektronik teknisyeni olarak atanmayı planlıyorum ancak hangi kurumun daha güzel veya iyi olduğunu merak ediyorum çünkü puanım nispeten yüksek olduğu için tercih etme hakkım var ve bu tercihimi iyi yönde kullanmak istiyorum. Varsa teknisyen/tekniker arkadaşlar kendi kurumları hakkında bilgi verebilir mi kısaca da olsa? iski, üniversiteler vs. de dahildir bu soruya


Emree002
Aday Memur
06 Mayıs 2025 20:50

Maaşım yüksek isim karışık olsun diyorsan Kit kurumlari tercih et,yok maaşım net 45 bin olsun kafam rahat olsun diyorsan 657 tercih et

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