Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2025 20:01
Öğretmenliğin yıpranma payı olan meslekler listesinde olmaması.

bakıyorum da 98 sayfa uzunluğunda meslek bu yıpranma payından yararlanıyormuş..kasiyerde bile yıpranmayı var öğretmende yok


turkcecii05
Memur
06 Mayıs 2025 20:11
ozellikle 2 3 çocuklu kadın öğretmenlerin işi çok zor. okulda çocuk sorunları evde çocuk sorunları devlet çocuk sayısını arttırmak istiyotsa çocuk başı 2 3sene erken emeklilik vermeli kadina

chel
Aday Memur
06 Mayıs 2025 20:21

Nöbet varken 8:30-16:00 tuvalete bile gidemeden çalışmak ileri yaşta yapılacak şey değil. Maruz kaldığımız gürültünün verdiği duyma hasarı?Yıpranma payı gelmeli.


jajacoelho
Genel Müdür
06 Mayıs 2025 21:24

işte bu yüzden napıyoruz azizim..kademeli emeklilik için mücadele veren emadder gibi dernekleri destekliyoruz ..60 yaşında bu iş eğer kişi istekli değilse hiç de yapılacak iş değil

chel, 1 saat önce

Nöbet varken 8:30-16:00 tuvalete bile gidemeden çalışmak ileri yaşta yapılacak şey değil. Maruz kaldığımız gürültünün verdiği duyma hasarı?Yıpranma payı gelmeli.

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