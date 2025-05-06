universitenin maaslari ozel butceden karsilamasi

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2025 22:06
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Maaşların özel bütçeden karşılanması iş güvencesi açısından bir sorun oluşturur mu ?

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