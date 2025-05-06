Koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Havuz tayini 2025Yapay zekadan promosyon öngörüsü.Temmuz maaş zammıİstifaKadroya geçenler 3+1 sistemine mi tabi?Becayiş Tek Başlık