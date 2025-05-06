Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2025 22:16
Eş durumu Ankara'ya tayin isteyecek İngilizce öğretmenleri

Arkadaşlar hizmet puanınız kaç? İl emri olacak mı?

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