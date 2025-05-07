Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 00:14
haziran iller arası tayin
Merhabalar öncelikle, haziran ayında kadrolar açıklanacak. ocak ayında tercih yaptım (kontenjan 5'ti) ama olmadı. haziran ayında kadro sayıları daha fazla mı oluyor? Geçmiş yıllara göre baktığımda ocak ayındaki tayinlere göre çok daha fazla olduğunu farkettim. bu konuda bilgisi olan var mı?

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