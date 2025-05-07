haziran iller arası tayin

Merhabalar öncelikle, haziran ayında kadrolar açıklanacak. ocak ayında tercih yaptım (kontenjan 5'ti) ama olmadı. haziran ayında kadro sayıları daha fazla mı oluyor? Geçmiş yıllara göre baktığımda ocak ayındaki tayinlere göre çok daha fazla olduğunu farkettim. bu konuda bilgisi olan var mı?

Merhabalar öncelikle, haziran ayında kadrolar açıklanacak. ocak ayında tercih yaptım (kontenjan 5'ti) ama olmadı. haziran ayında kadro sayıları daha fazla mı oluyor? Geçmiş yıllara göre baktığımda ocak ayındaki tayinlere göre çok daha fazla olduğunu farkettim. bu konuda bilgisi olan var mı?