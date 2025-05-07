Kamudaki Şeflerin Maaş Düzenlemesi

Sendikalar sadece şeflerin haklarını mı savunmuyor? Memur, kendi içinde onlarca parçaya ayrılmış durumda. Birlik ve beraberlik yok. Her ünvan veya meslek grubu kendini düşünürse biz kamu işçilerini çok seyrederiz daha. Dediğiniz o haklar tüm memurlar için geçerli sadece size özel değil.

En düşük (bekar) memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır ki tüm memur grupları en alttan en üste refaha kavuşsun. (Türk-İş Nisan 2025: 78.292 TL)Yoksa böyle paramparça oldukça enflasyon farkına (sıfır zam) devam . Ne uzarsın ne de kısalırsın.