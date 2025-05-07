Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mayıs 2025 08:43
Kamudaki Şeflerin Maaş Düzenlemesi

Kamu kuruluşlarında şefler, astları olan memurlar ile üst yönetim arasında önemli bir bağlantı noktasıdır. Kurumdaki işleyişin temelini oluştururlar çünkü işlerin yürütülmesinden ve yönetilmesinden doğrudan sorumludurlar. Mevzuat bilgisini kullanarak memurların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan ve bu anlamda kilit bir role sahip olan yöneticilerdir.

Ancak

1- 3600 ek gösterge verilmedi.

2- Özel Hizmet Puanları Arttırılmadı.

3- Ek Ödeme Puanı Arttırılmadı.

4- Görev Tahsisli Lojmanlarda geçen kadrolardan sayılmadı.

Sendikalar şeflerin haklarını tam olarak savunmuyor.


mutlu_50
Müsteşar
07 Mayıs 2025 08:52

Sendikalar sadece şeflerin haklarını mı savunmuyor? Memur, kendi içinde onlarca parçaya ayrılmış durumda. Birlik ve beraberlik yok. Her ünvan veya meslek grubu kendini düşünürse biz kamu işçilerini çok seyrederiz daha. Dediğiniz o haklar tüm memurlar için geçerli sadece size özel değil.

En düşük (bekar) memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır ki tüm memur grupları en alttan en üste refaha kavuşsun. (Türk-İş Nisan 2025: 78.292 TL)Yoksa böyle paramparça oldukça enflasyon farkına (sıfır zam) devam . Ne uzarsın ne de kısalırsın.


Kamuda.Sef
07 Mayıs 2025 09:23

Haklısınız tüm memurlar için geçerli. Bireysel olarak tüm memurlar adına konuşamam. Çünkü her kadronun kendine göre eksikleri olabilir. Ancak bir şef olarak şeflerin var olan aksaklıklarını yazmam gerekiyordu. Hiyerarşik olarak makul farklar olmalı ancak kimse hakkını aramak için üyesi olduğu sendikayı bu yönde adım atması için çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. İstisnalar vardır illaki ama buda geneli etkilemiyordur.

mutlu_50, 3 saat önce

Sendikalar sadece şeflerin haklarını mı savunmuyor? Memur, kendi içinde onlarca parçaya ayrılmış durumda. Birlik ve beraberlik yok. Her ünvan veya meslek grubu kendini düşünürse biz kamu işçilerini çok seyrederiz daha. Dediğiniz o haklar tüm memurlar için geçerli sadece size özel değil.

En düşük (bekar) memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır ki tüm memur grupları en alttan en üste refaha kavuşsun. (Türk-İş Nisan 2025: 78.292 TL)Yoksa böyle paramparça oldukça enflasyon farkına (sıfır zam) devam . Ne uzarsın ne de kısalırsın.

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