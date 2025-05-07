Sıra tayin göstermelik mi?

İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirmeler
1. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan
öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı
üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet
süresi2
daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı
hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
DİKKAT! Eğitim kurumlarında oluşturulacak sıra kayıtlarına ilişkin olarak öğretmenlerin başvuru
esnasında;
o İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istiyorum.
o İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istemiyorum.
seçeneklerinden kendileri için uygun olanı işaretlemeleri gerekmektedir.
2. Öğretmenlerin tercihte bulunduğu eğitim kurumlarında oluşan sıradaki durumunu başvuru
adresinden (mebbis.meb.gov.tr) takip edebileceklerdir.
3. Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra
atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.
4. Herhangi bir sebeple ataması yapılanların sıra kaydı sistem üzerinden sona erdirilecektir. Bu
kapsamda ataması yapılanlardan iptal edilenlerin tekrardan sıra kaydı oluşturulmayacaktır.
5. Sıra kaydı bulunan öğretmenler sıra kayıtlarını başvuru adresinden (mebbis.meb.gov.tr) iptal
edebilecekler ancak Takvim?de yer alan sıranın çalıştırılacağı gün iptal işlemi yapılamayacaktır.
Sıra kaydını iptal eden öğretmenler tekrar sıra kaydı oluşturamayacaklardır.
6. Sırada bulunanların atama işlemleri Takvim?de yer alan tarihlerdeki sıra kaydına göre
gerçekleştirilecektir.
İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirmeler
1. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan
öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı
üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet
süresi2
daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı
hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
DİKKAT! Eğitim kurumlarında oluşturulacak sıra kayıtlarına ilişkin olarak öğretmenlerin başvuru
esnasında;
o İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istiyorum.
o İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istemiyorum.
seçeneklerinden kendileri için uygun olanı işaretlemeleri gerekmektedir.
2. Öğretmenlerin tercihte bulunduğu eğitim kurumlarında oluşan sıradaki durumunu başvuru
adresinden (mebbis.meb.gov.tr) takip edebileceklerdir.
3. Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra
atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.
4. Herhangi bir sebeple ataması yapılanların sıra kaydı sistem üzerinden sona erdirilecektir. Bu
kapsamda ataması yapılanlardan iptal edilenlerin tekrardan sıra kaydı oluşturulmayacaktır.
5. Sıra kaydı bulunan öğretmenler sıra kayıtlarını başvuru adresinden (mebbis.meb.gov.tr) iptal
edebilecekler ancak Takvim?de yer alan sıranın çalıştırılacağı gün iptal işlemi yapılamayacaktır.
Sıra kaydını iptal eden öğretmenler tekrar sıra kaydı oluşturamayacaklardır.
6. Sırada bulunanların atama işlemleri Takvim?de yer alan tarihlerdeki sıra kaydına göre
gerçekleştirilecektir.