Sıra tayin göstermelik mi?

Duyuru içeriğinde sadece ilk iki tercihte sıranın çalıştırılacağı yazıyor. Bunun en az ilk 10 tercih için olması gerekirdi. Bu şekliyle göstermelik bir sıra tayin olmuyor mu?

Duyuru içeriğinde sadece ilk iki tercihte sıranın çalıştırılacağı yazıyor. Bunun en az ilk 10 tercih için olması gerekirdi. Bu şekliyle göstermelik bir sıra tayin olmuyor mu?