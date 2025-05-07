Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2025 08:58
Sıra tayin göstermelik mi?
Duyuru içeriğinde sadece ilk iki tercihte sıranın çalıştırılacağı yazıyor. Bunun en az ilk 10 tercih için olması gerekirdi. Bu şekliyle göstermelik bir sıra tayin olmuyor mu?

yas1978
Şef
07 Mayıs 2025 09:28

seneler sonra sıra tayin olacak onuda 2 tercihlemi sınırlamışlar vay be o zaman göstermelik bir şeydir o tayin istek ataması yaptık demek için yapacaklar belliki..


beyazdag06
Şef
07 Mayıs 2025 09:50
Sıra tayini detaylı anlatacak bir öğretmenimiz var mı acaba?

bahçesaray
Şef
07 Mayıs 2025 10:02

İl içi tayin istediniz ama herhangi bir tercihiniz çıkmadı. Tayin istediğiniz

okullardan bir öğretmen özür grubu, yeniden yönetici atama vb tayin ile gitti ve boşluk(lar) oluştu.

İl içi sıra çalıştırılması ile boşluk oluşan bu okullara atanma şansınız olacak.

Sıra çalıştırılması için tekrardan başvuru alınmayacak.

İlk başvuruda tercih ettiğiniz okullarda oluşan bu boşluk(lar) için sıralamaya

girilecek.

beyazdag06, 2 saat önce
Sıra tayini detaylı anlatacak bir öğretmenimiz var mı acaba?

beyazdag06
Şef
07 Mayıs 2025 10:08
Teşekkür ederim hocam
bahçesaray, 1 saat önce

İl içi tayin istediniz ama herhangi bir tercihiniz çıkmadı. Tayin istediğiniz

okullardan bir öğretmen özür grubu, yeniden yönetici atama vb tayin ile gitti ve boşluk(lar) oluştu.

İl içi sıra çalıştırılması ile boşluk oluşan bu okullara atanma şansınız olacak.

Sıra çalıştırılması için tekrardan başvuru alınmayacak.

İlk başvuruda tercih ettiğiniz okullarda oluşan bu boşluk(lar) için sıralamaya

girilecek.


Braweheart01
Genel Müdür
07 Mayıs 2025 10:11

sıralar ilk iki tercihte olmasının yanında 12 ağustos 2025 tarihine kadar işleyecek. özür grubu son atama sonunda sıra çalıştırılmayacak o zaman bana göre de göstermelik oluyor sıra. en çok yer özür ataması sonunda oluyor


bahçesaray
Şef
07 Mayıs 2025 10:32

son il içi kılavuza göre ilk 2 tercih üzerinden sıraya girilecek

beyazdag06, 1 saat önce
Teşekkür ederim hocam

bahçesaray
Şef
07 Mayıs 2025 10:44

İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirmeler 1. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri d


bahçesaray
Şef
07 Mayıs 2025 10:45

İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirmeler

1. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan

öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı

üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet

süresi2

daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı

hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

DİKKAT! Eğitim kurumlarında oluşturulacak sıra kayıtlarına ilişkin olarak öğretmenlerin başvuru

esnasında;

o İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istiyorum.

o İlk iki tercihimde yer alan eğitim kurumları için sıra kaydımın oluşturulmasını istemiyorum.

seçeneklerinden kendileri için uygun olanı işaretlemeleri gerekmektedir.

2. Öğretmenlerin tercihte bulunduğu eğitim kurumlarında oluşan sıradaki durumunu başvuru

adresinden (mebbis.meb.gov.tr) takip edebileceklerdir.

3. Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra

atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.

4. Herhangi bir sebeple ataması yapılanların sıra kaydı sistem üzerinden sona erdirilecektir. Bu

kapsamda ataması yapılanlardan iptal edilenlerin tekrardan sıra kaydı oluşturulmayacaktır.

5. Sıra kaydı bulunan öğretmenler sıra kayıtlarını başvuru adresinden (mebbis.meb.gov.tr) iptal

edebilecekler ancak Takvim?de yer alan sıranın çalıştırılacağı gün iptal işlemi yapılamayacaktır.

Sıra kaydını iptal eden öğretmenler tekrar sıra kaydı oluşturamayacaklardır.

6. Sırada bulunanların atama işlemleri Takvim?de yer alan tarihlerdeki sıra kaydına göre

gerçekleştirilecektir.

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