Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 10:43
İller arası tayin iptali cezası sonrası eş durumu

Merhabalar 2023 haziran iller arası tayinine gidemedim yeni yönetmelikten dolayı da 2 yıl cezalıyım şu an eş durumu tayini durumum var bu ceza eş durumunu etkiler mi alt bölge becayiş bu tayinleri etkiliyor mu ?

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