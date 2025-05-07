KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Mayıs 2025 11:38
OGM İHA Pilot başvurusu bölümümü kabul etmiyor yardım

Harita Mühendisiyim ilan şartlarında yer almasına rağmen bölümüm için başvuruya uygun değildir diye hata alıyorum. Bu tarz Problem yaşayan var mı sorun nasıl çözdünüz arkadaşlar ?

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