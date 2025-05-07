KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Mayıs 2025 12:03
Vgm çalışma şartları ekstrası vs.

arkadaşlar merhaba; vakıflar genel müdürlüğü alıma çıktı bende inşaat mühendisliği kadrosuna başvuru yapacağım. kurumda çalışan arkadaşlar şartları, ekstrası vs varsa bilgi verebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Vergi Müfettişi mi KİT'te mühendis mi?P3 79 puanMemurken veya özel sektörde çalışırken KPSS ye hazırlanan var mı?Haziran-Temmuz merkezi atamaPeyzaj Mimarları PlatformuSıfırdan lisans matematik hk.Şehir Plancıları Nerede?Atanma ve Askerlik Süreci HakkındaSosyal Çalışmacı Sağlık Bakanlığı 2025/4 TercihKamu inşaat mühendisi alımı olur mu?

Sözlük

ustanın ne zaman geleceği sorunsalı 5 hindistan pakistan savaşı 1 Kelimeler albayım kelimeler,bazı anlamlara gelmiyor. 3 sürece dahil olmak 2 günün sözü 4 gubuz 1 levent kırca 1 Gubaz 4 mübalağa 2 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 2

Son Haberler

Ankara çevresi için kuvvetli yağış uyarısıYat ve tekne tutkunları Ankara'da buluştuEngelli Adaylar İçin 2025 YKS Kılavuzu GüncellendiEski ünlü futbolcu Ümit Karan cezaevinde!Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?