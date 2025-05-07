Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2025 12:05
Adalet Hizmetleri Sınıfı!

Merhaba,

Değerli çalışma arkadaşlarım şu sıralar forumda sürekli olarak promosyon konusu gündemde, elbette ki hepimiz önemsiyoruz, takip ediyoruz ancak daha arkaplanda kalan, yine en az promosyon kadar önemli olan, göz ardı etmememiz gereken bir hususa değinmek istiyorum.

Toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl Ağustos ayında başlayacak.

Yargı Reformu Stratejisi'nde bahsi geçen Adalet Hizmetleri Sınıfı'nın toplu sözleşme görüşmeleri başlayana kadar meclisten geçerek yasalaşması bizler için çok önem arz etmektedir.

Zira Adalet Hizmetleri Sınıfı olmadan toplu sözleşme imzalanırsa, hizmet kolları altında yine genel idare hizmetleri altında belki birkaç madde ile geçiştirileceğiz.

Ancak Adalet Hizmetleri Sınıfı olduğu takdirde tamamen bizim bakanlığımızda çalışan bizler için ayrı kazanımlar elde edebileceğiz, bu tarihte ilk defa olacak, tamamen bize ait bir başlık olacak ve yine yalnızca bize ilişkin maddeler olacak.

Bazı arkadaşlarımız bu sınıfın bize ne yararı olacak, cebimizi etkileyecek mi diye haklı olarak soruyorlardı, evet elimizde detaylı bir bilgi yok, kapsamı yok, ödeme katsayıları, ek gösterge miktarları belli değil ama maddi olarak bizi en çok etkileme ihtimali olan durumlardan birisi de toplu sözleşme görüşmelerinde bu sınıfın da yer almasıdır.

Bu nedenle bence hepimiz elimizde geldiğince bu konuya da önem vermeli, gündemden düşürmemeli, Ağustos ayına kadar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için her şeyi yapmalıyız.

Herkese iyi çalışmalar dilerim.


YEDİ KÖYDEN KOVULAN
Aday Memur
07 Mayıs 2025 13:05

Selam. Çok haklısınız. Birlikte daha güçlü. İyi günler.


MemurBey1988
Memur
07 Mayıs 2025 13:29

Kesinlikle katılıyorum.

Çalışmalar var, hem yargı reformunda yer aldı ve hem de cumhurbaşkanı bizzat ilan etti.

Ama geçiştirilmesinden ve yapılmış olmak için yapılmasından korkuyorum. Personelin, sendikaların asla fikri alınmıyor. Nezaketen bari olsa, istişare toplantıları yapılmalı. Bir an önce bu durum netleşmeli.


uAkon
Aday Memur
07 Mayıs 2025 14:46
bu kanunun yapılması en az 3 yılı bulur, bir parmak bal çaldılar sadece, kendileri bile unutmuştur...
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