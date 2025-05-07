Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 14:16
İlçe Sağlıktan tayin

İlçe sağlıkta çalışırken başka bir ildeki ilçe sağlığa tayin istesem verirler mi yoksa yer yok diyip beni tsm asm hastane gibi yerlere gönderebilirler mi?

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