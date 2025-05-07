Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 15:23
Üniversiteden bakanlığa geçtim

Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçtim. Eğitim tayini için beklemem gereken bir süre var mı acaba? Yoksa üniversiteyi kazanıp hemen gidebilir miyim?


rainrun
Aday Memur
07 Mayıs 2025 17:46
bölüm nedir acaba sözleşmeli mi kadrolumu
Toplam 1 mesaj

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