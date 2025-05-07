Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2025 15:43
8 yıla 1 kademede sözleşmeli öğretmenlik süresinin sayılması

8 yıla 1 kademe alınmasında sözleşmeli sürelerin de artık sayılacağına ilişkin Aralık 2024 değişikliği ile sözleşmeli sürelerini saydırıp kademe alan var mı


KARATEPE84
Aday Memur
07 Mayıs 2025 16:05
var

todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
07 Mayıs 2025 17:52

Dilekçe verdiniz mi?

Ben 16.yili doldurdum sözleşmeli süre dahil

2.kez 8 yıla 1 kademe kademe için dilekçe verdim

İlçe mem sözleşmeli süre dahiline aykırı cevap vermiş

KARATEPE84, 7 saat önce
var

KARATEPE84
Aday Memur
07 Mayıs 2025 18:14
verdim hocam

Kuskusuz
Genel Müdür
07 Mayıs 2025 21:42

Aldım. Dilekçe vermedim.


todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
07 Mayıs 2025 22:03

2.kez mi aldınız

Kuskusuz, 1 saat önce

Aldım. Dilekçe vermedim.

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