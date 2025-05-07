Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2025 16:02
Askerliğini 2002 mart - 2003 Temmuz dönemleri arasında yedek subay öğretmen olarak yapmış ve emekli

Üstteki dönemler arasında askerlik yapmış ve emekli olmuş arkadaşlarımızdan, hizmet süresi hesaplaması sırasında prim günlerine ne kadar askerlik günü yansıtıldı bunu öğrenmem gerekiyor. Biz 16 ay yapan son tertipleriz, bununla ilgili bir sıkıntı olma ihtimali yüksek.


sonatay
Memur
07 Mayıs 2025 16:37

önceki dönemler de olur ama özellikle bu yıllar arası önemli.

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