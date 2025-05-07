Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2025 16:05
Bursluluk Sınavı Görevli Ücretleri
Ücretler Mayıs ayı ücreti ile mi yatacak?

bahçesaray
Şef
07 Mayıs 2025 16:09
evet

Soner Eraslan
Aday Memur
07 Mayıs 2025 16:34
İdarenize söyledimiz mi görevi hocam, nisan ek dersine eklemesi lazımdı

KARATEPE84
Aday Memur
07 Mayıs 2025 16:35
evet

Sakaryalı540
Memur
07 Mayıs 2025 17:42

Bildiğim kadarı ile ayrı yatıyor ek dersle birlikte yatmıyor artık

Toplam 4 mesaj

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