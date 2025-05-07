KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Mayıs 2025 16:38
Kadrolu açıktan atama kazanıp gitmezsek ne olur?
Adli tıp kurumunun kadrolu ilanına başvurdum. Kadronun 3 katı aday mülakata çağırıldı ama mülakat depremden hemen sonra olduğu için alınacak memur kadar kişi bile gelmemişti. Sonuçlar henüz açıklanmadı ama kazanacağım gibi duruyor. Kazanıp gitmezsem ne olur? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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