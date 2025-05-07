Kadrolu açıktan atama kazanıp gitmezsek ne olur?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Vergi Müfettişi mi KİT'te mühendis mi?P3 79 puanMemurken veya özel sektörde çalışırken KPSS ye hazırlanan var mı?Haziran-Temmuz merkezi atamaPeyzaj Mimarları Platformukarayollarında becayiş isteyenler lütfen dikkatSıfırdan lisans matematik hk.Şehir Plancıları Nerede?Atanma ve Askerlik Süreci HakkındaSosyal Çalışmacı Sağlık Bakanlığı 2025/4 Tercih