Arkadaşlar merhaba hastane yönetimini mobbingden dolayı il sağlığa şikayet edilse bundan olumlu sonuç alınır mı? sozlesmeliyim bi problem olur mu yoksa ters mi teper?

Arkadaşlar merhaba hastane yönetimini mobbingden dolayı il sağlığa şikayet edilse bundan olumlu sonuç alınır mı? sozlesmeliyim bi problem olur mu yoksa ters mi teper?