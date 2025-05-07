Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 18:31
Şikayet?
Arkadaşlar merhaba hastane yönetimini mobbingden dolayı il sağlığa şikayet edilse bundan olumlu sonuç alınır mı? sozlesmeliyim bi problem olur mu yoksa ters mi teper?

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