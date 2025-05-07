KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2025 18:40
hava trafik astsubay mülakat

merhaba , hava trafik adaylarından sözlü mülakattan başarılı başarısız olanlar yazabilir mi fyt ing-psikomotor mülakatından geçen geçemeyen var mu kpss puanlarınız nelerdir?? teşekkürler

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