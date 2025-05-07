Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Mayıs 2025 19:28
TDS 24 SAATLIK NOBET

TDS OLARAK 24 SAAT NOBET SISTEMINDE SADECE ACILLERDE MI CALISABILIYORUZ ?

MUHENDISLIJ OKUYORUM VE BUYUK IHTIMAL KOCAELI SEHIR HASTANESINE TDS OLARAK ATANICAM HEM CALISIP HEM OKULUMA DEVAM EDEBILMWM ICIN ACILE VERMELERI GEREKIYO BU KONUDA PROBLEM CIKARIRLAR MI SIZCE ?

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