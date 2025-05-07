Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2025 19:29
98/B Meslekten İhraç

Meslekten bir yıl önce Nöroloji doktoru tarafından Yaygın Anksiyete Bozukluğu olarak tanı konulmuş, şimdi psikiyatri doktoruna gitsen, herhangi bir tanı konulursa meslekten ihraç olur muyum?

Nörolojinin verdiği tanı psikiyatri de etkiler mi yine 98/b den ihraç olur muyum


Kominist558
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:10

Tedavi sürecinde bı sorun olmaz ama tedavin kronikleşmiş ise d dilimi verilir .d dilimi verildikten sonra SGK ya maluliyet için yazı yazılır.sgk geçmişe dönük araştırma yapar.ozaman sıkıntı olabilir .onun dışında tedavi olup b dilimi alırsan sorun olmaz görevine devam edersin

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