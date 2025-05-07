98/B Meslekten İhraç

Meslekten bir yıl önce Nöroloji doktoru tarafından Yaygın Anksiyete Bozukluğu olarak tanı konulmuş, şimdi psikiyatri doktoruna gitsen, herhangi bir tanı konulursa meslekten ihraç olur muyum?

Nörolojinin verdiği tanı psikiyatri de etkiler mi yine 98/b den ihraç olur muyum