KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Mayıs 2025 19:31
2025/1 KPSS ataması

Raylı sistemler mühendisliği mezunuyum branş sıralamam 7. 2024/2 Aralık'taki alımda 4 kişi aldılar. Tcddye atanmaya çalışıyorum. Sizce temmuzda atanma ihtimalim yüksek mi ? Tasarruf tedbirleri filan var 3 kişi alirlar mı


mertolas
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:35
bunun yanıtını kimse veremez hocam

Tan Börü
Aday Memur
08 Mayıs 2025 09:07

Teşekkür ederim hocam

mertolas, Dün
bunun yanıtını kimse veremez hocam
Toplam 2 mesaj

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