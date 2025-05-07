Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2025 19:31
2025/1

Raylı sistemler mühendisliği mezunuyum branş sıralamam 7. 2024/2 Aralık'taki alımda 4 kişi aldılar. Tcddye atanmaya çalışıyorum. Sizce temmuzda atanma ihtimalim yüksek mi ? Tasarruf tedbirleri filan var 3 kişi alirlar mı


mertolas
Aday Memur
07 Mayıs 2025 20:35
bunun yanıtını kimse veremez hocam
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